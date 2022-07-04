Hamburg'da olası doğalgaz sıkıntısı nedeniyle sıcak su sınırlaması gündemde

Almanya'da Hamburg Eyalet Çevre Senatörü Jens Kerstan, doğal gaz sıkıntısının baş göstermesi durumunda özel haneler için sıcak su sınırlaması getirilebileceğini söyledi.

Welt am Sonntag gazetesine açıklamada bulunan Kerstan, "Acil doğal gaz sıkıntısında sıcak su yalnızca günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebilir." dedi.

Hanelerdeki maksimum oda sıcaklığında da genel bir azalma düşünülebileceğini dile getiren Kerstan, doğal gaz kıtlığı durumunda Hamburg'da ticari veya özel müşteriler arasında ayrım yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Kerstan, Hamburg'da bir LNG terminalinin uygun olup olmadığı ve hangi konumda uygun olduğuna ilişkin çalışmalarının tamamlanarak bu ay sunulacağını aktardı.