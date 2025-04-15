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Hamas, Yeni Ateşkes Önerisini Değerlendiriyor

Hamas, Yeni Ateşkes Önerisini Değerlendiriyor
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Hamas, arabulucuların sunduğu yeni ateşkes önerisini değerlendirerek, iç istişare sürecini tamamladıktan sonra yanıt vereceğini açıkladı. Öneri kapsamında kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi gibi taleplerin bulunduğu belirtildi.

GAZZE, 15 Nisan (Xinhua) -- Hamas, arabulucuların sunduğu yeni ateşkes önerisini değerlendirdiklerini belirterek iç istişare sürecini tamamladıktan sonra yanıt vereceklerini açıkladı.

Pazartesi akşamı yapılan açıklamada, Hamas liderlerinin öneriyi "büyük bir ulusal hassasiyetle" incelediği ve "gerekli istişareler tamamlanır tamamlanmaz" yanıtlarını verecekleri ifade edildi.

Açıklamada, grubun olası bir anlaşmaya ilişkin temel talepleri, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, kapsamlı bir esir değişimi, ciddi bir yeniden inşa sürecinin başlatılması ve Gazze halkına uygulanan ablukanın kaldırılması" şeklinde sıralandı.

Hamas'ın açıklamasında önerinin ayrıntılarına yer verilmedi.

Gazze'deki sağlık yetkilerinin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, İsrail'in 18 Mart'ta Gazze Şeridi'nde yeniden başlattığı yoğun hava saldırılarında bugüne kadar en az 1.613 Filistinli hayatını kaybederken, 4.233 kişi de yaralandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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