Hamas ve İsrail, Kahire'de Ateşkes Müzakerelerine Başladı

Hamas ve İsrail müzakere heyetlerinin, arabulucular Mısır ve Katar tarafından sunulan yeni bir ateşkes teklifini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığı belirtildi.

Katar'ın Londra merkezli "El-Arabi el-Cedid" gazetesi, Mısırlı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail heyetinin yeni bir ateşkes teklifini müzakere etmek için Kahire'ye ulaştığını aktardı.

Kahire'de Mısırlı ekiple bir araya gelen İsrail heyetinin, Gazze'deki belirli İsrailli esirlerin isimleri üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.

Mısırlı kaynağın, görüşmelerin, Amerikan çifte vatandaşı İsrailli esirlerle ilgili Washington'dan gelen baskı altında gerçekleştiğini söylediği aktarıldı.

Haberde, müzakerelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine girmeye çalışırken sahada karşılaştığı zorluklarla aynı zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

İsrail devlet televizyonu KAN da Hamas heyetinin müzakereler için Kahire'ye ulaştığını aktardı.

KAN'ın haberinde, arabulucuların, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında 5 ila 7 yıl sürecek bir ateşkes ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklif sunduğu kaydedildi.

İngiliz BBC'nin üst düzey Filistinli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın 5 ila 7 yıl sürecek bir ateşkes ve esir takası taslağı sunduğu iddia edilmişti.

Haberde ifadelerine yer verilen Filistinli kaynak, Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü Filistin yönetimine ya da yeni kurulacak bir Filistinli idari yapıya bırakmaya hazır olduğunu öne sürmüştü.

İsrail kabinesi, ateşkes müzakerelerini görüşmek için toplanacak

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıların geleceğini ve ateşkes müzakerelerini görüşmek için bu akşam toplanacağını belirtti.

İsrailli bakanlar arasında, bu konuda görüş ayrılıklarının olduğu, bakanların bir kısmının saldırıların devam etmesi gerektiğini savunurken bir kısmının ise İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma yapılması gerektiğini düşündüğü aktarıldı.

Ateşkes müzakereleri başarısız olmuştu

Hamas ile İsrail arasında yürütülen son ateşkes müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Hamas, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni terk etmesini öngören ateşkes tekliflerine açık olduğunu bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve işgalini tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyecekleri beyanında bulunmuştu.