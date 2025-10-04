Hamas ve İsrail Heyetleri Mısır'da Esir Takası Görüşmeleri İçin Toplanıyor

Hamas ile İsrail heyetlerinin, esir takasını görüşmek üzere pazar günü Mısır'da dolaylı müzakerelere başlayacağı belirtildi.

Mısır merkezli Kahire News kanalının üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ve Hamas heyetleri, Mısır'ın ev sahipliğinde pazar günü dolaylı müzakerelere başlayacak.

Heyetler, esir takası düzenlemelerini ve takas için sahadaki şartların hazır hale getirilmesi konusunu görüşecek.

Taraflar arasındaki dolaylı müzakere turunun pazartesi günü de devam etmesi planlanıyor.

Hamas dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.