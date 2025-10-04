Haberler

Hamas ve İsrail Heyetleri Mısır'da Esir Takası Görüşmeleri İçin Toplanıyor

Güncelleme:
Hamas ve İsrail heyetleri, Mısır'da esir takası görüşmeleri için dolaylı müzakerelere pazar günü başlayacak. Taraflar, esir değişimi ve saha koşullarının hazırlanması konularını masaya yatıracak.

Mısır merkezli Kahire News kanalının üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ve Hamas heyetleri, Mısır'ın ev sahipliğinde pazar günü dolaylı müzakerelere başlayacak.

Heyetler, esir takası düzenlemelerini ve takas için sahadaki şartların hazır hale getirilmesi konusunu görüşecek.

Taraflar arasındaki dolaylı müzakere turunun pazartesi günü de devam etmesi planlanıyor.

Hamas dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Canlı anlatım! Derbide Galatasaray'a soğuk duş, kırmızı kart çıktı

Galatasaray'a sahasında soğuk duş! Kırmızı kart
Haberler.com
500
