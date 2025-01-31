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Hamas ve İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması ile Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

Hamas ve İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması ile Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı
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19 Ocak'ta Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafı açıldı, ancak geçiş süreçleri zorlaştı. Yardım kamyonlarının artık İsrail kontrolündeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'na ulaşması gerekecek.

REFAH, 31 Ocak (Xinhua) -- Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak 19 Ocak'ta Refah Sınır Kapısı Mısır tarafında yeniden açıldı. Ancak geçişin diğer tarafı, Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ordusunun kontrolü altında olduğu için geçiş süreçleri oldukça zorlaştı. Yardım kamyonlarının artık Refah sınırının Mısır tarafından geçerek İsrail kontrolündeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'na ulaşmaları ve Gazze'ye girmeden önce İsrail denetiminden geçmeleri gerekiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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