Hamas ve İsrail Arasında Ateşkes: Gazze'ye Yardım Tırları Girmeye Başladı

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım tırları giriş yapmaya başladı. Mısır'daki anlaşmanın ardından ateşkes 10 Ekim'de devreye girdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güneyde İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan çok sayıda yardım tırı giriş yaptı.

Tırların içindeki insani yardım malzemelerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

İsrail'in 2 yıl boyunca saldırdığı ve insani krizin "felaket" boyutuna ulaştığı Gazze'ye günlük 600 tırın giriş yapması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
