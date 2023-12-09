Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

Hamas ve İslami Cihad, İsrail askeri araçlarını hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, İsrail güçlerine karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Kudüs Seriyyelerinin açıklamasında, Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan'da İsrail askeri personel aracının iki Tandum roketiyle hedef alındığı belirtildi.

Kassam Tugaylarının açıklamasında da Gazze'nin güney eksenindeki İsrail komuta odalarının ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Han Yunus'ta İsrail'e ait bir Merkava tankının Yasin-105 roketleriyle vurulduğu belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin yoğunlaştığı bir noktanın da havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi yakınındaki Magen yerleşim birimindeki İsrail'e ait birliklere roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 21 İsrail askeri aracını tamamen veya kısmen imha ettiğini duyurmuştu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarının başlamasından bu yana 335 İsrail askeri aracını hedef aldıklarını açıklamıştı.

İsrail ordusunun aktardığına göre, 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 93'e çıktı.