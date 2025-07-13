Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail ile Müzakerelere Çağrı

Hamas ve İslami Cihad, İsrail ile yapılacak her türlü dolaylı müzakerenin, Gazze'deki imha savaşının sona ermesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, sınır kapılarının açılması ve yeniden inşayla sonuçlanması gerektiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyet, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale ve heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmenin yerine ilişkin bir bilgi verilmezken, açıklamada, "İki heyet halkımızın fedakarlıklarını, soykırım ve açlık savaşından kaynaklanan insani acıları ve Siyonist düşmanın halkımıza ve geleceğine yönelik kötü niyetli, tehlikeli planlarını hayata geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği günlük katliamları ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada heyetlerin, Filistinli direnişçilerin "cesaretlerini, yiğitliklerini ve kahramanlıklarını", düşman ordusuna her gün verdikleri kayıpların boyutunu "gurur ve hayranlıkla" dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmede, Katar'da devam eden müzakerelerdeki gelişmelerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, İsrail ile yapılacak her türlü dolaylı müzakerenin, Gazze'deki imha savaşının sona ermesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, sınır kapılarının açılması ve yeniden inşayla sonuçlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, iki heyetin ayrıca "arabulucuların ateşkese ulaşmak için sunduğu önerilere İsrail'in verdiği yanıtları ve bunlarla başa çıkma yollarını" görüştüğü belirtildi.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.