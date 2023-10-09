Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarına karşı "uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazır olduklarını" belirtti.

Hamas: Uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazırız

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarına karşı "uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazır olduklarını" belirtti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 7 Ekim sabahından bu yana süren Filistin- İsrail çatışmasındaki gelişmeler hakkında Katar merkezli Aljazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu..

Ebu Ubeyde, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına karşı, "Uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazırız. Düşmanımız hayal kırıklığı ve utançtan başka bir şey elde edemeyecek." dedi.

Sözcü Ebu Ubeyde, "Aksa Tufanı operasyonumuz, İsrail işgal güçlerinin başlattığı saldırılara karşı bir tepkidir ve kutsallarımızı savunmaktır." diye konuştu.

Filistinli direniş grubu Kassam Tugayları'nın hala savaşın gidişatına hakim olduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bir kara harekatı düzenleme yönünde tehditte bulunmasının "gülünç" olduğunu vurguladı.

Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanında sivil tesisleri bombalayarak, çocukları ve aileleri katlettiğine işaret ederek, "Düşman güçleri şu ana kadar 60 saatten fazladır savaşçılarımızla (kara savaşı yoluyla) yüzleşemedi. Mücahitlerimiz işgal ordusunun Gazze tümenini tamamen yok etti. Sahada birçok yerde savaşımız hala devam ediyor." diye konuştu.

Filistinli direnişçilerin İsrailli güçlerden çok sayıda unsuru esir aldığına işaret eden Ebu Ubeyde, esir takası konusunda şunları söyledi:

"Bombardıman sürerken esirler konusunu müzakere etmeyeceğiz. Tehdit, baskı ve bombardımanlar bizi esirler konusunu müzakere etmeye ikna edemeyecek."

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürülmüştü.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 900'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.???????