Hamas Üyesi: İsrail Uluslararası Mahkemelerde Kovuşturulan Bir Varlık Haline Geldi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in, istenmeyen ve uluslararası mahkemelerde kovuşturulan bir varlık haline geldiğini ifade etti.

Rişk, Birleşmiş Milletlerin (BM), İsrail ordusunu "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye almasının ardından Telegram hesabından yazılı açıklamada bulundu.

"Binyamin Netanyahu (İsrail Başbakanı), ordu ve hükümetin, İsrail'in kara listeye alınmasından ötürü bir kez daha korkuya kapıldığını dile getiren Rişk, "İsrail artık istenmeyen ve uluslararası mahkemelerde kovuşturulan bir varlık haline geldi." ifadesini kullandı.

İsrail'in, 6 Haziran'da En-Nuseyrat Mülteci Kampında Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıya da değinen Rişk, bu saldırının, kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş bir soykırım ve etnik temizlik suçu olduğunu vurguladı.

İsrail'in, söz konusu okulda direnişçilerin olduğu yönündeki iddialarının da "gülünç bir yalan" olduğunu kaydeden Rişk, hiçbir şeyin masum sivillerin katledilmesini haklı gösteremeyeceğini belirtti.

İsrail ordusu, 6 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.

Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM'nin İsrail ordusunu "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye aldığını açıklamıştı.