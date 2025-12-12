Haberler

Hamas: Gazze'de Uluslararası Barış Gücüne Sadece Ateşkesin İzlenmesi Amacıyla Onay Verdik

Güncelleme:
Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, Gazze'deki Filistinli grupların uluslararası bir gücün konuşlandırılmasına şartlı onay verdiğini açıkladı. Bedran, bu gücün ateşkesin izlenmesi ve tarafları ayırma görevleriyle sınırlı olmasını istedi.

GAZZE, 12 Aralık (Xinhua) -- Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, Gazze'deki Filistinli grupların, bölgeye olası bir uluslararası gücün konuşlandırılmasına, yetki alanının "ateşkesin izlenmesi ve iki tarafı ayırmak için sınırlar boyunca konuşlanma" ile sınırlandırılması şartıyla ilk onayı verdiğini söyledi.

Bedran perşembe günü Xinhua'ya verdiği demeçte söz konusu uluslararası gücün rolünün "sınırlı, açık ve üzerinde mutabık kalınmış" olması ve Filistin'in ulusal karar alma sürecini baltalamaması gerektiğini belirtti. Bedran, fikri tartışan çoğu ülkenin, güçlerin konuşlandırılmasından önce Filistin'in onayının alınması gerektiğini vurguladığını kaydetti.

Kasım ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanan ve daha kapsamlı bir barış planının parçası olarak önerilen çok uluslu Uluslararası İstikrar Gücü'ne atıfta bulunan Bedran, mevcut anlaşmanın uygulanmasının Filistinlilerin çıkarlarına aykırı olmaması gerektiğini vurguladı. Bedran, "direnişi silahsızlandırmaya yönelik her türlü görüşün reddedildiğini" yineledi.

Bedran, Filistinlilerin "işgal altında yaşadığını ve mevcut tüm araçlarla direnmelerinin doğal olduğunu" da ifade etti.

Filistinliler için önceliğin Gazze'nin yeniden inşası olduğunu belirten Bedran, "Böylece halkımız fedakarlıklarına layık koşullarda yaşayabilir" dedi.

Bedran, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının "İsrail işgalinin açık bir şekilde sona erdirilmesi, siyasi ufkun açılması ve Filistin devletinin kurulması konusunda ciddi görüşmelerin yapılmasını" içermesi gerektiğine de dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
title