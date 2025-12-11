Haberler

Hamas, Uluslararası Af Örgütü'nün 7 Ekim olaylarına ilişkin raporunu yanlış olarak nitelendirerek reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin Uluslararası Af Örgütü raporunu çelişkili ve yanlı bir belge olarak tanımlayarak reddetti. Açıklamada, raporun İsrail'in anlatısına dayandığı ve direnişi itibarsızlaştırmayı amaçladığı vurgulandı.

Hamas, Uluslararası Af Örgütü'nün 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin raporunu şiddetle reddettiğini belirterek, raporun yanılgılar ve çelişkiler içerdiğini ve İsrail'in anlatısına dayandığını açıkladı.

Hamas'ın Telegram hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü'nün, Filistin direnişinin 7 Ekim 2023'te işgalci ordunun Gazze Tümeni'ne karşı Aksa Tufanı Operasyonu sırasında suçlar işlediği iddialarını içeren raporunu şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu raporun hazırlanmasının ardındaki niyetlerin önyargılı ve şüpheli olduğunun vurgulandığı açıklamada, raporun, İsrail örgütleri de dahil olmak üzere insan hakları örgütleri tarafından belgelenen gerçeklerle çeliştiği ve yanlış bilgiler içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu örgütler tarafından belgelenen olaylar arasında, işgal güçlerinin tanklar ve uçaklar kullanarak yüzlerce evi ve tesisi yok ettiği iddiası da yer almaktadır; bu yıkımın bizzat işgal güçleri tarafından gerçekleştirildiği kanıtlanmıştır. Ayrıca, Hannibal Protokolü uyarınca sivillerin öldürüldüğü iddiası da belgelenmiştir ve çeşitli raporlar bu kişilerin işgal güçleri tarafından öldürüldüğünü doğrulamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Raporun, İsrail hükümetinin tecavüz, cinsel şiddet ve mahkumlara kötü muameleyle ilgili yalanlarını ve iddialarını tekrarlaması, amacının yalanlar ve İsrail'in anlatısını benimseyerek direnişi kışkırtmak ve itibarsızlaştırmak olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulamaktadır; bu suçlamalar, çok sayıda ilgili uluslararası soruşturma ve rapor tarafından çürütülmüştür." denildi.

Hamas'ın açıklamasında, Uluslararası Af Örgütü'ne bu hatalı ve profesyonellikten uzak raporu geri çekmesi, gerçekleri çarpıtmaması, İsrail'in Filistin halkını ve meşru direnişini şeytanlaştırma girişimleriyle iş birliği yapmaması, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail'in soykırım başlığı altında soruşturulan suçlarını örtbas etmeye çalışmaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Gazze'ye yönelik savaşın patlak vermesinin ilk günlerinden itibaren uluslararası kuruluşların ve Birleşmiş Milletler (BM) organlarının Gazze Şeridi'ne girişini engellediği ve ayrıca bağımsız soruşturma ekiplerinin olay yerini inceleyip ihlalleri belgelemelerini de engellediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca tanıklar ve deliller üzerinde uygulanan bu kuşatmanın, olay yerinden uzakta derlenen raporları eksik ve kusurlu hale getirdiği ve sahadaki gerçek sorumluları ortaya çıkaracak profesyonel ve şeffaf bir soruşturmaya erişimi engellediği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, bugün yayınladığı bir raporda, Hamas ve Filistinli silahlı grupları, 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlenen saldırı sırasında "insanlığa karşı suçlar" işlemekle suçlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı hizmete rekor zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Avustralya'da nefes kesen olay: Paraşütçünün yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı

Havada nefes kesen dakikalar: Paraşütçünün yaşam mücadelesi kamerada
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
title