Hamas, Uluslararası Af Örgütü'nün 7 Ekim olaylarına ilişkin raporunu yanlış olarak nitelendirerek reddetti

Hamas, Uluslararası Af Örgütü'nün 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin raporunu şiddetle reddettiğini belirterek, raporun yanılgılar ve çelişkiler içerdiğini ve İsrail'in anlatısına dayandığını açıkladı.

Hamas'ın Telegram hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü'nün, Filistin direnişinin 7 Ekim 2023'te işgalci ordunun Gazze Tümeni'ne karşı Aksa Tufanı Operasyonu sırasında suçlar işlediği iddialarını içeren raporunu şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu raporun hazırlanmasının ardındaki niyetlerin önyargılı ve şüpheli olduğunun vurgulandığı açıklamada, raporun, İsrail örgütleri de dahil olmak üzere insan hakları örgütleri tarafından belgelenen gerçeklerle çeliştiği ve yanlış bilgiler içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu örgütler tarafından belgelenen olaylar arasında, işgal güçlerinin tanklar ve uçaklar kullanarak yüzlerce evi ve tesisi yok ettiği iddiası da yer almaktadır; bu yıkımın bizzat işgal güçleri tarafından gerçekleştirildiği kanıtlanmıştır. Ayrıca, Hannibal Protokolü uyarınca sivillerin öldürüldüğü iddiası da belgelenmiştir ve çeşitli raporlar bu kişilerin işgal güçleri tarafından öldürüldüğünü doğrulamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Raporun, İsrail hükümetinin tecavüz, cinsel şiddet ve mahkumlara kötü muameleyle ilgili yalanlarını ve iddialarını tekrarlaması, amacının yalanlar ve İsrail'in anlatısını benimseyerek direnişi kışkırtmak ve itibarsızlaştırmak olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulamaktadır; bu suçlamalar, çok sayıda ilgili uluslararası soruşturma ve rapor tarafından çürütülmüştür." denildi.

Hamas'ın açıklamasında, Uluslararası Af Örgütü'ne bu hatalı ve profesyonellikten uzak raporu geri çekmesi, gerçekleri çarpıtmaması, İsrail'in Filistin halkını ve meşru direnişini şeytanlaştırma girişimleriyle iş birliği yapmaması, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail'in soykırım başlığı altında soruşturulan suçlarını örtbas etmeye çalışmaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Gazze'ye yönelik savaşın patlak vermesinin ilk günlerinden itibaren uluslararası kuruluşların ve Birleşmiş Milletler (BM) organlarının Gazze Şeridi'ne girişini engellediği ve ayrıca bağımsız soruşturma ekiplerinin olay yerini inceleyip ihlalleri belgelemelerini de engellediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca tanıklar ve deliller üzerinde uygulanan bu kuşatmanın, olay yerinden uzakta derlenen raporları eksik ve kusurlu hale getirdiği ve sahadaki gerçek sorumluları ortaya çıkaracak profesyonel ve şeffaf bir soruşturmaya erişimi engellediği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, bugün yayınladığı bir raporda, Hamas ve Filistinli silahlı grupları, 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlenen saldırı sırasında "insanlığa karşı suçlar" işlemekle suçlamıştı.