Hamas, Üç Rehini Serbest Bıraktı, İsrail 183 Filistinliyi Salıvermesi Bekleniyor

Hamas, Gazze Şeridi'nde rehin tuttuğu üç kişiyi daha serbest bıraktı. İsrail tarafının da gün içinde 183 Filistinli tutukluyu serbest bırakması bekleniyor.Hamas, İsrail ile varılan ateşkesin şartları gereği Gazze Şeridi'nde rehin tuttuğu üç kişiyi daha serbest bıraktı. 491 gündür Hamas'ın elinde tutsak olan 56 yaşındaki Ohad Ben Ami, 34 yaşındaki Or Levy ve 52 yaşındaki Eli Şarabi, Deyr El Balah kentinde, televizyondan canlı yayınlanan bir organizasyonla Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi.

İsrail ordusu da, daha sonra yaptığı açıklamada söz konusu üç kişinin kendilerine teslim edildiğini ve İsrail topraklarında olduğunu duyurdu. İsrail'e dönen kişilerden Ohad Ben Ami'nin Alman vatandaşlığının da bulunduğu bildirildi.

İsrail'in de varılan anlaşma gereğince gün içinde, aralarında müebbet hapis cezası almış olan 18 kişi de dahil 183 Filistinli tutukluyu serbest bırakması bekleniyor. Bu 183 kişinin 111'ini, Gazze Savaşı'nda Gazze Şeridi'nde tutuklanan kişiler oluşturuyor.

Rehinlerin tesliminde bu kez kaos yoktu

Üç İsraillinin Hamas tarafından Uluslararası Kızılhaç'a tesliminde, daha önceki rehine teslimlerinde olduğu gibi düzensizlik yaşanmadı. Televizyondan yayınlanan görüntülerde, yine yüzlerce kişinin olay yerine geldiği ancak bu kez daha sakin bir ortamda, rehinelerin insan kalabalığı arasından geçmek zorunda kalmadan, üniformalı, maskeli ve silahlı Hamas militanlarının gözetiminde Kızılhaç personeline teslim edildiği görüldü.

İsrail medyasının aktardığına göre, oldukça zayıflamış görünen rehineler, Kızılhaç'ın araçlarına binmeden önce Hamas üyeleri tarafından çıkarıldıkları bir sahnede, rehin tutuldukları süre boyunca kendilerine gösterilen özen ve bakım için Hamas'a teşekkürlerini dile getirdi.

Rehin alınan kişilerden Ohad Ben Ami, 7 Ekim 2023'te Kibbuz Beeri'de ele geçirilip Gazze'ye kaçırılmıştı. Or Levy ise aynı gün eşi ile gittiği, Gazze Şeridi sınırına yakın bölgedeki Nova Müzik Festivali'nden kaçırılmıştı. Festivale düzenlenen saldırı esnasında eşi ile kapalı bir mekanda saklanmaya çalışan Levy rehin alınarak kaçırılmış, eşi ise öldürülmüştü. Eli Şarabi ise Hamas saldırısında eşini ve iki kızını kaybetmiş, kendi de diğer rehineler gibi Gazze Şeridi'ne kaçırılmıştı. Şarabi'nin, öldürülen kardeşinin cesedi ise Hamas'ın elinde bulunmaya devam ediyor.

Üç kişinin İsrail'e döndükten sonra önce tıbbi kontrollerden geçirilmesi ve ardından İsrail ordusuna ait bir tesiste aileleri ile bir araya gelmesi planlanıyor.

76 rehine daha var

Hamas bugün serbest bıraktığı üç rehine ile, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca, ilk aşamada serbest bırakmayı taahhüt ettiği 33 rehineden 16'sını teslim etmiş oldu. Ayrıca anlaşma kapsamında olmayan beş Taylandlı da Hamas tarafından serbest bırakıldı. Söz konusu 33 rehineden kimliği açıklanmayan 8'i, Hamas'ın bildirdiğine göre hayatını daha önce kaybetti.

Teslim edilen son üç kişiden sonra, Hamas'ın elinde, 35'i ölü 76 rehine daha kaldığı belirtiliyor. Bir sonraki rehine tesliminin önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Ateşkesin bu ilk aşamasında İsrail, bin 900'den fazla Filistinli tutukluyu serbest bırakmayı kabul etmişti.

İkinci aşama için müzakereler sürüyor

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes, iki tarafın dolaylı olarak bir araya geldiği, ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen uzun ve zahmetli görüşmelerin ardından sağlanabilmişti. Gazze Savaşı'nı nihai bir şekilde bitirmeye ve tüm rehinelerin serbest kalmasına yönelik ikinci aşamaya dair müzakereler ise devam ediyor.

Ateşkesin ilk aşamasının öngördüğü şartlardan birinin gereği olarak Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah Kapısı'nın açılmasına da izin verilmiş ve buradan sağlıksız Filistinlilerin tedavi amacı ile Mısır'a geçebilmeleri ve aynı kapıdan Gazze'ye insani yardım sokulması sağlanmıştı. Ayrıca ateşkes ile birlikte, Gazze Şeridi'nin güneyinde toplanan halkın büyük bir bölümü, daha önce yaşadığı yerlere dönmeye başlamıştı.

Hamas ile birlikte diğer aşırıcı grupların 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e düzenlediği baskında yaklaşık bin 200 kişi öldürülmüş 250'den fazla insan da Gazze Şeridi'ne kaçırılmıştı. Bunun üzerine başlayan ve yaklaşık 15 ay süren Gazze Savaşı'nda ise 47 bin 500'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

dpa / ET,EC

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