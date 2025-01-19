Hamas, Üç Rehineyi Serbest Bıraktı

(ANKARA) - İsrail basını, Gazze ateşkes anlaşmasının birinci aşamasında yer alan şartlara göre Hamas'ın, 7 Ekim 2023'te rehin aldıkları üç kadın rehine Romy Gonen, Emily Damary ve Doron Shtanbar Khair'i serbest bırakarak Kızıl Haç görevlilerine teslim ettiğini bildirdi. Kızıl Haç görevlileri rehineleri, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerine teslim etmek üzere yola çıkardı. İsrail de "rehineler İsrail'e ulaştığında rehinelerin serbest bırakıldığını ve teslim alındığını teyit edeceğini" açıkladı.

Gazze ateşkes anlaşmasının birinci aşaması olarak belirlenen şartlara göre Hamas, bugün 7 Ekim 2023'te rehin aldıkları üç kadın rehineyi Türkiye saatiyle 17.00'dan sonra serbest bıraktı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Hamas'ın bu sabah gecikmeli olarak açıkladığı rehine isimlerine göre Romy Gonen, Emily Damary ve Doron Shtanbar Khair'in serbest bırakılarak Kızıl Haç görevlilerine teslim edildiği belirtildi. Kızıl Haç ise daha sonra IDF yetkililerine teslim etmek için rehineleri Netzarim Koridoru'na götürmek üzere yola çıktı. İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, "Rehinelerin serbest bırakıldığını ve İsrail'e vardıklarında teyit edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

IDF, daha önce İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak üç İsrailli rehine için hazır olduğunu açıklamıştı. Buna göre, helikopterler, sınıra yakın bir ordu tesisinde yapılan ilk kontrolün ardından serbest bırakılan rehineleri hastanelere götürecek. İsrail medyası, aile üyelerinin rehineler için helikopterlerde bekleyen kişisel eşyalarını gönderdiğini belirtti.

Hamas'ın "teknik aksaklıklar" nedeniyle rehine isimlerini İsrail yetkililerine geç bildirmesi yüzünden bu sabah Türkiye saatiyle 09.30'da yürürlüğe girmesi gereken Gazze ateşkes anlaşması ertelenerek, 12.15'te ilan edilmişti.

Görevi yarın sona erecek ABD Başkanı Joe Biden'ın da Türkiye saatiyle 18: 30'da açıklama yapacağı bildirildi.

İsrail basını: "90 Filistinli mahkum serbest bırakılacak"

İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasından sonra Gazze ateşkes anlaşmasının birinci aşamasında, Filistinli rehinelerin de bırakılması bekleniyor. Buna göre, İsrail Cezaevi Servisi'nin (IPS) Kurum Sözcüsü, Hamas'la varılan rehine-ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak, ilk aşamadaki Filistinli mahkumları serbest bırakmaya hazırlandığını söyledi. Açıklamada, "Cezaevi Servisi, rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak 'Özgürlüğün Kanatları' operasyonu kapsamında çeşitli cezaevlerinden salıverilmesi beklenen mahkumların listesini aldı" denildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, 90 Filistinli mahkum serbest bırakılacak.

Filistinli mahkumların takası nasıl olacak?

Anlaşmaya göre, mahkumlar, cezaevi servisinin Nahshon birimi tarafından Batı Şeria'da bulunan Ofer Cezaevine nakledilecek ve burada Kızıl Haç temsilcileri tarafından kimlik tespiti yapılacak. Mahkumlar, üç İsrailli rehinenin serbest bırakıldığı İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından teyit edilene kadar Ofer Cezaevinde bekleyecek. İsrail basınında yer alan haberlere göre, mahkumların 78'i Batı Şeria'ya, 12'si ise Doğu Kudüs'e nakledilecek.

Kurum sözcüsünün açıklamasına göre, Batı Şeria'da ikamet eden mahkumlar Kızıl Haç tarafından Beitunia kontrol noktasına götürülecek ve burada serbest bırakılacak. Doğu Kudüs sakinleri ise IPS tarafından şehirdeki Russian Compound gözaltı merkezine götürülecek ve daha sonra polis tarafından serbest bırakılacak.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz: "Hamas Gazze'yi asla yönetemeyecek"

ABD Başkanı seçilen ve yarın göreve başlayacak Donald Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, "Hamas'ın Gazze'de rehineler karşılığında ateşkes anlaşmasından vazgeçmesi halinde ABD'nin İsrail'i, yapması gereken konusunda destekleyeceğini" söyledi. ABD'de televizyon kanalı CBS'in "Face the Nation" programına verdiği demeçte Waltz, "Hamas Gazze'yi asla yönetemeyecek. Bu asla kabul edilemez" dedi. Waltz, "İsrail halkının beni yüksek sesle ve net bir şekilde duymasını istiyorum. Eğer Hamas bu anlaşmadan cayar, geri adım atar, kale direğini oynatır ya da başka bir şey yaparsa, İsrail'i yapması gerekeni yapması konusunda destekleyeceğiz" dedi. Waltz, ayrıca Trump yönetiminin, İsrail ile Suudi Arabistan arasında Abraham Anlaşmaları çerçevesinde bir normalleşme anlaşmasına aracılık edebileceği konusunda da iyimser olduğunu belirtti.