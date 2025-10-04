Hamas, Trump'ın Gazze Planını Prensipte Kabul Etti

Haberler

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını prensipte kabul ettiklerini, ancak uygulanması için müzakerelerin gerektiğini açıkladı. Ebu Merzuk, Hamas'ın silahlarını gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğini ve ulusal bir mesele olarak görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını prensipte ana hatlarıyla kabul ettiklerini ancak uygulanması için müzakerelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Ebu Merzuk, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamas'ın Trump'ın planına verdiği yanıta ilişkin konuştu.

Hamas Siyasu Büro Üyesi Ebu Merzuk, Hamas'ın silahları gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğini ve Filistin halkının geleceğinin Hamas'ın tek başına karar veremeyeceği ulusal bir mesele olduğunu söyledi.

"Prensipte ana hatlarıyla ABD planı üzerinde anlaştık." diyen Ebu Merzuk, planın uygulanmasının arabulucular üzerinden yapılacak detaylı müzakereler gerektirdiğine dikkati çekti.

Ebu Merzuk, Hamas'ın "silahlar ve Hamas ile ilgili tüm konularda müzakereler yapacağını" aktardı.

Barış gücüyle ilgili tüm detayların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Ebu Merzuk, Hamas'ın silahlarını gelecekteki Filistin devletine devredeceğini ve bu silahların Gazze'yi yönetenlerin elinde olacağını ifade etti.

Ebu Merzuk, Gazze'nin yönetiminin Filistin yönetimi yetkisinde bağımsız bir heyete devredilmesi konusunda ulusal bir mutabakatın bulunduğunu hatırlattı.

Hamas'ın "ulusal kurtuluş hareketi" olduğunun altını çizen Ebu Merzuk, planda yer alan "terörizm" nitelemesinin Hamas'a karşı uygulanamayacağını belirtti.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

