Hamas, Trump'ın Gazze Planını Kabul Etti

Güncelleme:
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul etti ancak diğer maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtti. İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması için müzakerelere hazır olduğunu ifade etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın planının sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi.

Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetti.

