Hamas: Tel Aviv'deki saldırıyı düzenleyen kişi Kassam Tugayları üyesi

Hamas, Tel Aviv'in merkezindeki silahlı saldırının "İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara karşı bir tepki" olduğunu belirterek, saldırıyı düzenleyenin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu duyurdu.

Hamas, Tel Aviv'in merkezindeki silahlı saldırının " İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara karşı bir tepki" olduğunu belirterek, saldırıyı düzenleyenin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu duyurdu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, " Tel Aviv'in merkezindeki Dizengoff Caddesi'ne düzenlenen silahlı saldırı, en son dün sabah Cenin'de 3 Filistinli gencin öldürüldüğü siyonist ( İsrail ) işgal güçlerinin suçlarına karşı verilen bir tepkidir." denildi.

Açıklamada, "Ramallah'ın batısında Nalin beldesinden olan Kaasam üyesi şehit el-Mutez Billah Salah el-Havaca (23) Dizengoff Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, saldırı sırasında caddede bulunan görgü tanığı İsrailli bir kadın, AA muhabirine, "seri atışlarla 4 silah ateşi duyduğunu" söyledi.

Olayın şokunu henüz atlamadığı görülen İsrailli kadın, saldırı anını şöyle anlattı:

"Silah sesleri duydum. Askerlik tecrübemden ötürü bunun normal bir durum olmadığını anladım. Hemen ardından polis motosikletlerinin ve acil yardım ekiplerinin geçtiğini gördüm. Polisler uzakta durmamız için bizi uyardı. Ben de şuradaki dondurma dükkanına girdim."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, " Tel Aviv'in göbeğinde bir terör saldırısı yaşandığını" belirterek, yaralılara acil şifalar diledi.

Olay yerinde öldürülen saldırganın kimliğine ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Ni'ilin beldesinden 23 yaşında bir kişi olduğunu aktardı.

KAN, ayrıca, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, saldırganın evinin yıkılması için ordu güçlerine "derhal harekete geçme" talimatı verdiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Söz konusu saldırı, Başbakan Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde dün sabah saatlerinden itibaren kitlesel protestoların yaşandığı anlarda meydana gelmişti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği belirtilmiş, caddedeki yayalara ateş açarak 3 kişiyi yaralayan saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

Yaralılardan birinin durumunun ağır, olduğu aktarılmıştı.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesi sebebiyle diğer sağ politikalarına karşı on binlerce İsraillinin katılımıyla yaklaşık 2 aydır düzenli kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor.