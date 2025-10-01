Hamas'tan Yisrael Katz'a Sert Eleştiri: Savaş Suçlarını Tırmandırıyor

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın katliamlara ve açlığa rağmen Gazze kentini terk etmeyen Filistinli sivilleri dahi "terörist veya terör destekçisi" olarak görecekleri yönündeki açıklamasını, İsrail ordusunun yüzbinlerce masum sivile karşı işlediği "savaş suçlarını tırmandırmaya zemin hazırladığını" belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Katz'ın, Gazze kentinde kalanların 'terör destekçisi' olarak sınıflandırılacağını kaydettiği açıklamaları, uluslararası topluma ve uluslararası insancıl hukukun ilkelerine karşı küstahlığın ve küçümsemenin açık bir tezahürünü temsil etmektedir. Bu söylem, İsrail ordusunun kentte yaşayan yüzbinlerce masum sivil – kadın, çocuk ve yaşlı – üzerinde işlediği savaş suçlarını tırmandırmaya yönelik bir hazırlık niteliği taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "faşist işgal liderlerinin, özellikle Gazze kentinde işledikleri suçların, etnik temizlik ve sistematik zorla yerinden etme suçu teşkil ettiği; bunun vahşice ve tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirildiği" vurgulandı.

Gazze kentine yönelik saldırıların ve işlenen katliamların devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine bu tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş ihlalleri durdurmak için acilen harekete geçme; işgalci terör oluşumunu caydıracak adımlar atma, faşist liderlerini insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı yargı önüne çıkarma" çağrısı yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada, katliamlara ve açlığa rağmen Gazze kentini terk etmeyen Filistinli sivilleri dahi "terörist veya terör destekçisi" olarak göreceklerinin işaretini vermişti.

İsrail ordusunun Gazze kentini kuşatmaya "büyük oranda" yaklaştığını savunan Katz, bölgedeki Filistinlilere bir kez daha zorunlu göç çağrısı yapmıştı.

Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nun batısını işgale başladıklarını kaydeden Katz, Gazze kentinden güneye göç etmek isteyen Filistinliler için "bunun son şans olduğunu" ileri sürmüştü.

Katz, Netzarim Koridoru'nun işgali tamamlandıktan sonra Gazze kentinden güneye geç etmek isteyen Filistinlilerin İsrail ordusunun kuracağı noktalardan geçmek zorunda kalacağını belirtmişti.