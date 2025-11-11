Haberler

Hamas'tan Yabancı Medya Yasasına Tepki: Basın Özgürlüğüne Tehdit

Güncelleme:
Hamas, İsrail Meclisi'nin, hükümetin yargı onayı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatmasına olanak tanıyan yasa tasarısını, basın özgürlüğünü tehdit eden ve Filistin halkına yönelik suçları gizlemeyi amaçlayan bir girişim olarak değerlendirdi.

Hamas, hükümetin yargı onayı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatmasına olanak tanıyan yasa tasarısının İsrail Meclisindeki ilk oylamada kabul edilmesini, "Tel Aviv'in işlediği suçları dünyadan gizleme girişimi" olarak değerlendirdi.

Hamas'ın Medya Ofisi Başkanı İzzet er-Rişk, yaptığı basın açıklamasında, İsrail Meclisi'nin, hükümete yargı onayı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatma yetkisi veren yasa tasarısını oylamasının, basın özgürlüğüne doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ve muhalifleri susturma politikasını güçlendirdiğini belirtti.

Bu yasanın, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suç ve saldırıların dünya tarafından öğrenilmesini engellemeyi amaçladığını belirten Rişk, İsrail'in, devlet güvenliğine zararlı olarak sınıflandırdığı içeriklerin aslında "cinayet, yerinden etme, iskan, Yahudileştirme ve ev yıkımı" suçlarını ifşa ettiğini ve işgal altındaki Filistinlilerin çektiği acıları belgelediğini vurguladı.

Rişk, yabancı medyanın dışlanmasının, ancak bu ihlalleri gizlemeye yönelik kasıtlı bir girişim olarak yorumlanabileceğini, kınanması ve hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

Ülkeleri ve insan hakları örgütlerini "bu yasanın iptali için derhal harekete geçmeye ve her türlü baskıyı uygulamaya" çağıran Rişk, bu yasanın İsrail'in Filistin halkına karşı suçlarını tırmandırma niyetinin açık bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Rişk, uluslararası basın sendikalarını, dernekleri ve medya kuruluşlarını, "uluslararası gazetecilerin işgal altındaki Filistin topraklarına erişebilmeleri, gerçeği görebilmeleri, yaşananları aktarabilmeleri ve Filistin davasını desteklemeleri için" İsrail'e karşı güçlerini birleştirmeye çağırdı.

Hükümetin yargı onayı olmadan yabancı medya kuruluşlarını kapatmasına olanak tanıyan yasa tasarısı dün İsrail Meclisi'nde düzenlenen ilk oylamada kabul edilmişti.

Mecliste yapılan oylamada 120 milletvekilinden 50'si evet, 41'i hayır oyu kullanmıştı.

Tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
