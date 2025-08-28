Hamas'tan Witkoff'un Açıklamalarına Tepki

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyenin Hamas olduğu yönündeki açıklamalarıyla, İsrail'in eline soykırıma devam etmesi için "gerekçe" sunduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Witkoff'un, "Hamas'ın Gazze'deki ateşkes müzakerelerini sekteye uğrattığı yönündeki iddialarını" eleştirdi.

Rişk, "Bu iddialar, İsrail'in, uzlaşmaz tutumuyla müzakereleri sistematik olarak engellediği gerçeğini yansıtmıyor. Witkoff'un açıklamaları, ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve hükümetinin yankısından ve İsrail anlatısının körü körüne tekrarından başka bir şey değil. Bu anlatı, arabulucular ile uluslararası toplumun bildiği gerçeklerden uzak." ifadesini kullandı.

Rişk, Hamas'ın, 10 gün önce Mısır ve Katar tarafından sunulan öneriyi onayladığını, İsrail'in ise bu öneriyi görmezden geldiğini ve bunun da ötesinde Gazze kentini yıkım hazırlıklarına başladığını hatırlattı.

Hamas yetkilisi Rişk, Witkoff'un tüm bu gerçeklere rağmen yaptığı açıklamalarla İsrail'in tarafgirliğini yaptığını ve Netanyahu'nun eline Gazze'deki soykırıma devam etmesi için gerekçe sunduğunu kaydetti.

İsrail'in, Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş ancak İsrail'den teklifle ilgili bir yanıt gelmemişti.