Hamas'tan, uluslararası topluma Filistinli mültecileri koruma ve haklarını verme çağrısı - Haberler

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Hamas'tan, uluslararası topluma Filistinli mültecileri koruma ve haklarını verme çağrısı

AA - Nour Mahd Ali Abu Aisha - Güncel
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Hamas'tan, uluslararası topluma Filistinli mültecileri koruma ve haklarını verme çağrısı

Hamas, uluslararası toplumu Filistinli mültecileri korumaya, insani ve sosyal haklarını vermeye çağırdı.

Hamas, uluslararası toplumu Filistinli mültecileri korumaya, insani ve sosyal haklarını vermeye çağırdı.

Hamas, 20 Haziran "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Bugün, topraklarımıza ve halkımıza yönelik terörü sürdüren işgalin sonucu olarak hem ülkede hem de diasporada 7 milyondan fazla Filistinli mültecinin çektiği acıyı hatırlıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in, mültecinin "kimliğini ve kurtuluş ve geri dönüş başta olmak üzere" ulusal haklarını savunmadaki rolünü yok etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistinli mültecileri koruması ve onlara insani ve sosyal haklarını vermesi çağrısında bulunuldu.

Hamas'ın, Filistinli mültecilerin "uluslararası yasalar, tüzükler ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları tarafından onaylanan" geri dönüş haklarına bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, bu haktan vazgeçilemeyeceği, hafife alınamayacağı, pazarlık yapılamayacağı ve feragat edilemeyeceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Kuruluşu'na (UNRWA) göre, 1948'deki Filistin Nekbe'si (Büyük Felaket) nedeniyle UNRWA'ya kayıtlı Filistinli mültecilerin sayısının yaklaşık 6,3 milyon olduğu, bunların yüzde 28,4'ünün Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde kuruma ait 58 kampta yaşadığı belirtiliyor.

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Güncel

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