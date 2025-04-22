Hamas'tan Uluslararası Topluma Eleştiri: Gazze’de 50 Günlük Sınır Kapalı

Hamas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımının devam ettiği Gazze Şeridi'nde sınır kapılarının 50 gündür kapalı tutulmasını, "uluslararası toplumun başarısızlığı" olarak değerlendirdi.

??????? Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin Gazze'nin sınır kapılarını kapatmasının üzerinden 50 gün geçti. Bu, uluslararası toplumun başarısızlığı sonucunda 2 milyon insanın hayatını tehdit etmeye devam eden bir insani felakete yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellemesi sebebiyle "gıda, su, yakıt ve ilaç dahil kıtlık yaşandığı" vurgulanan açıklamada, "çocuklar için aşıların girişine dahi izin verilmediği" hatırlatıldı.

"Gazze Şeridi eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya" ifadelerine yer verilen açıklamada, "masum sivillerin her gün vahşice katledildiği" kaydedildi.

Gazze'de 2,5 milyondan fazla insana yönelik kapsamlı kuşatma ve açlığın" bir silah olarak kullanıldığı" vurgulanan açıklamada, Tel Aviv'in "önceden tasarlanmış bir şekilde açıkça savaş suçu işlemesi, uluslararası ve insani sözleşmelerin tamamen ihlalidir. Bu durumun devam etmesi ise uluslararası sistem ve kurumlar açısından siyasi, ahlaki ve insani yönden başarısızlıktır." denilerek, İsrail'in insani yardım girişini engellemesine tepki gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları durdurması ve saldırıları

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk, 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.