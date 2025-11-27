Hamas'tan Uluslararası Topluma Çağrı: İsrail Hapishanelerindeki Ölüm ve İşkencelere Son Verilsin

Hamas, uluslararası toplumu, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlerin öldürülmesini durdurmak ve "acımasız işkencelerin" sorumlularını hesap vermeye zorlamak için baskı yapmaya çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail hapishanelerinde 94'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini teyit eden insan hakları verilerine dikkati çekildi.

Açıklamada, bu ölümlerin, hapishaneleri Filistin halkına yönelik tasfiyenin doğrudan yapıldığı ölüm alanlarına dönüştüren organize bir suç yaklaşımını yansıttığı ifade edilerek, "Yiğit esirlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı ihlallerin boyutu, canlı tanıklıklar ve güvenilir insan hakları raporlarıyla açıkça ortaya konmuştur." vurgusu yapıldı.

Açıklamaya göre ihlaller arasında ağır dayak, kaynar suyla yakma, köpek saldırıları ve cinsel saldırılar yer alıyor.

Bu uygulamaların uluslararası insani hukuka göre "açık bir savaş suçu" niteliği taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, bunun tüm uluslararası yasa ve anlaşmaları ihlal eden, işkence ve kötü muameleyi sistematik hale getiren "işgal rejiminin" (İsrail) gerçek niteliğini ortaya koyduğu belirtildi.

"Uluslararası sessizlik öldürmeye davetiye çıkarıyor"

Uluslararası toplumun bu düzeydeki acımasız işkenceye karşı süren sessizliğinin ve bu suçları bizzat yöneten İsrailli yetkililerin hala hesaba çekilmemesinin kınandığı açıklamada, bu tutumun, İsrail'e hücrelerde esirleri öldürmeye devam etmesi için açık bir yetki anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, dünya ülkeleriyle birlikte Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası hukuk kurumlarına "acilen harekete geçme, İsrail'in esirlere yönelik suçlarını durdurmak için tüm baskı araçlarını kullanma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, tutukluların "tüm uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan haklarının garanti edilmesi" gerektiği vurgulandı.

İnsan hakları örgütleri, Gazze Şeridi'ne iki yıl boyunca saldırılar düzenleyen İsrail'in bu süreçte Filistinlilere yönelik işkenceyi ciddi ölçüde arttırdığını ve 94 Filistinlinin hapishanelerde işkence sonucu hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrailli insan hakları örgütleri Adalah, HaMoked, İnsan Hakları için İsrailli Doktorlar, İsrail'de İşkenceye Karşı Kamu Komitesi, Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler'in ortaklaşa hazırladığı rapor BM'ye geçen ay sunulmuştu.