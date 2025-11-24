Hamas'tan Uluslararası Eylem Çağrısı: Gazze'deki Patlamamış Mühimmat Tehlikesi

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de bıraktığı ve sivillerin hayatını tehdit eden patlamamış savaş mühimmatlarının imha edilmesi için uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Hamas'tan, 3 Filistinli çocuğun Gazze'de İsrail'in bıraktığı savaş mühimmatının patlaması sonucu yaralanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "(İsrail) Siyonist düşmanın Gazze'deki saldırıları ve soykırımının kalıntıları çocukların yaralanmasına neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin karşı karşıya kaldığı tehlikeye vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in bıraktığı patlamamış savaş mühimmatlarının temizlenmesi için uluslararası kuruluşlara bir an önce harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in bıraktığı kalıntıların "her an patlayabilecek bir saatli bomba" niteliğinde olduğunun altı çizildi.

Gazze'de 3 çocuk İsrail ordusunun bıraktığı patlamamış savaş mühimmatlarının infilak etmesi sonucu yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ateşkesin ardından Gazze'de çekildiği bölgelerde, patlamamış mermiler, oyuncak veya konserve kutu görünümünde bubi tuzakları bıraktığını söylemişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde bıraktığı, sivillerin hayatını tehdit eden 20 bin patlamamış mühimmat bulunuyor.