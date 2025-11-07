Haberler

Hamas'tan Ülkelere İsrail ile Normalleşmeye Karşı Çağrı

Güncelleme:
Hamas, tüm ülkeleri İsrail ile normalleşme girişimlerinden kaçınmaya ve ilişkileri kesmeye çağırdı. Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma kararı kınandı.

Hamas tüm dünya ülkelerine İsrail'le normalleşme girişimlerinden kaçınma ve bu ülkeyle ilişkileri kesme çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam dünyası başta olmak üzere tüm ülkeleri, siyonist oluşumla her türlü ilişkiyi kesmeye ve onunla herhangi bir normalleşme projesine dahil olmamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulana ve Filistin halkı özgürlük ve bağımsızlığını elde edene kadar direnişin, adil ve meşru mücadelenin desteklenmesi çağrısı yapıldı.

Abraham Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki

Kazakistan'ın İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesini öngören Abraham Anlaşmaları'na katılma kararının kınandığı açıklamada, İsrail'in ve Uluslararası Ceza Mahkemesince aranan liderlerinin daha fazla tecrit edildiği bir dönemde atılan bu adımın " Gazze'de Filistinlilere yönelik işlenen soykırım suçlarının aklanması yönünde bir girişim" olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na resmen katılmayı kabul ettiğini ve imza töreninin kısa sürede yapılacağını açıklamıştı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da bugün ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurdu.

