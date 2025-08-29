Hamas'tan Türkiye'ye Destek Teşekkürü

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma karşı Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği takdir ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirmesinin ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma karşı Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteğin takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'ın İsrail ile ticari ilişkilerin kesildiği ve uçaklarına hava sahasının kapatıldığına dair açıklamasının da takdirle karşılandığı ifade edildi.

Söz konusu bu tutumların İsrail'in suçlarını ve Filistin halkına karşı süren saldırılarını açığa çıkardığı vurgulanan açıklamada, Türkiye, Arap ve İslam ülkelerine ve dünya devletlerine İsrail'e karşı yaptırımları artırması, tüm ilişkileri kesmesi, yalnızlaştırması ve liderlerinin insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılanmasının sağlanması çağrısında bulunuldu.

Bakan Fidan, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirmişti.

Fidan, "Gelinen süreci kısaca özetlersek, İsrail iki yıldır Gazze'de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır." demişti.

Gazze'deki genel tablonun son derece vahim olduğunun altını çizen Fidan, İsrail'in, tarihin en ırkçı hükümeti olduğunu belirtmişti.

"(Filistinlilerin İsrail'e karşı) Bu direniş tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır" ifadelerini kullanan Fidan, şunları kaydetmişti:

"Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış şu anda başka bir ülke yok. Çok sayıda diplomatik, hukuki ve ticari tedbiri hayata geçirdik. İsrail'le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke bulunmamaktadır. İsrail'e silah ile mühimmat taşıyan konteyner gemilerinin ülkemiz limanlarına girmesine, uçakların ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz."