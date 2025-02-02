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Hamas'tan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Hamas'tan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki
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Hamas lideri Sami Ebu Zuhri, ABD Başkanı Trump'ın Gazze sakinlerinin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesini öneren planını 'saçma ve değersiz' olarak nitelendirerek, bu tür projelerin bölgede kaos yaratacağı uyarısında bulundu.

GAZZE, 2 Şubat (Xinhua) -- Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze sakinlerinin komşu Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesine ilişkin sözlerini kınadı.

Hamas lideri Sami Ebu Zuhri cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu tür önerileri "saçma ve değersiz" olarak nitelendirerek "İsrail işgalinin güç kullanarak elde edemediği şeylerin siyasi oyunlarla elde edilemeyeceğini" söyledi.

Ebu Zuhri, "Gazze Şeridi'nin yeniden inşası bahanesiyle Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ilişkin sıkça dile getirilen öneriler, ABD'nin suça ortak olduğunu gösteriyor" dedi.

Hamas lideri, ABD'nin "Filistinlileri yerinden etme projelerinin" bölgede daha fazla kaos ve gerginliğe sebep olacağı uyarısında bulundu.

Trump 25 Ocak'ta Filistinlilerin Gazze'den Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesini öngören tartışmalı bir plan önermiş, plan her iki ülke tarafından da şiddetle reddedilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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