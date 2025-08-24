Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki: Gazze'nin İşgali Anlaşmayı Engelliyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hareketin arabulucuların teklifini kabul etmesinin ardından Gazze'yi işgal planıyla anlaşmayı engelleme konusundaki ısrarını ortaya koyduğunu açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planıyla anlaşmayı engelleme konusundaki ısrarını ortaya koyduğu belirtilerek, "Biz (Hamas) kısmi bir anlaşmayı kabul ettik ve kapsamlı bir anlaşmaya da hazır olduğumuzu ortaya koyduk, ancak Netanyahu, anlaşmaya ulaşmak için tüm çözümleri reddediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail ve ABD kaynaklarının itiraflarının, Netanyahu'nun esir takası ve ateşkes anlaşmalarının gerçek engelleyicisi olduğunu doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın itirafları, Netanyahu'nun oyalama taktikleri uyguladığını ve her anlaşmaya yaklaşmamızda yeni şartlar ortaya koyarak yalan söylediğini kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ateşkes anlaşması, esirlerin geri dönmesinin tek yoludur. Direnişin elindeki hayatta olan esirlerin geleceğinden Netanyahu tamamen sorumludur. 22 ayı aşkın süredir devam eden saldırılar, savaş suçluları Netanyahu, (İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben Gvir ve (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'in gevelediği 'mutlak zafer' hayalinin boş olduğunu kanıtlamıştır."

Son olarak da açıklamada, Filistin halkına yönelik soykırım ve aç bırakma politikalarının durdurulması için resmi ve halk düzeyinde baskıların sürdürülmesi çağrısı yapaldı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.