Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki: Ateşkes Anlaşması İhlal Ediliyor

Güncelleme:
Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutma kararının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirtti. Netanyahu'nun bu kararı, yaralıların çıkışını engelliyor ve Filistinlilere uygulanan ablukayı sürdürme niyetini ortaya koyuyor.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararıyla ateşkes anlaşmasını ve arabulucular ile garantörlere verdiği taahhütleri açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nın "bir sonraki duyuruya kadar açılmaması" talimatı vermesiyle ilgili olarak Hamas'tan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın sürekli kapalı tutulmasının, yaralı ve hastaların çıkışını, enkazdaki kişilerin aranması için gerekli özel ekipmanların ve cesetleri teşhis etme konusunda uzmanlaşmış ekiplerin girişinin engellenmesinin cesetlerin (İsrailli esirler) bulunması ve teslim edilmesi işlemini geciktireceği kaydedildi.

İsrail'in, ateşkesin imzalanmasından bu yana gerçekleştirdiği 47 ihlalde 38 kişinin ölümüne, 143 kişinin yaralanmasına neden olduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in sınır kapısını açmama kararıyla da ateşkes anlaşmasını ve arabulucular ile garantörlere verdiği taahhütleri açıkça ihlal ettiği ve Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinliye uyguladığı ablukayı sürdürme niyetini ortaya koyduğu anlatıldı.

"Savaş suçlusu Netanyahu'nun, anlaşmayı bozmak ve verdiği taahhütlerden kaçmak için bahaneler uydurduğu" aktarılan açıklamada, arabulucular ile garantörlere, Refah Sınır Kapısı'nı açması ve anlaşmanın tüm maddelerine uyması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın "bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağı" belirtilmişti.

Sınırın açılmasının Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmesine bağlı olduğu ileri sürülen açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapılacağı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
