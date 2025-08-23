Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya Sahip Çıkma Çağrısı

Hamas, İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik artan saldırılarına karşı İslam alemine Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma ve yönelme çağrısı yaptı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Harun Nasreddin, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların ciddi derecede arttığına işaret ederek, bu girişimlerin Kudüs ve kutsal mekanlara yönelik tehlikeli bir saldırı olduğuna dikkat çekti.

"İşgalci İsrail'in Aksa'ya baskınlarını artırma yönündeki çağrıları, işgalin dini savaşının bir parçasıdır ve Aksa'nın konumunu hedef almaktadır." ifadelerine yer veren Nasreddin, bu girişimlerin İslam dünyasının kutsallarına yönelik açık bir ihlal ve milyonlarca Müslümanın duygularına meydan okuma olduğunu vurguladı.

Nasreddin, "Arap ve İslam ülkelerine, ilk kıblemiz ve üçüncü haremimiz olan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma sorumluluğunu üstlenmeleri ve Kudüs halkının direnişini her yolla desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da yeni bir fiili durum yaratma çabalarının asla başarılı olamayacağını vurgulayan Nasreddin, bu saldırıların Kudüs'te mevcut durumu tehdit ettiğini ve çok ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, Kudüs, Batı Şeria ve 1948 işgali altındaki bölgelerdeki Filistinlilere "Mescid-i Aksa'yı sürekli ibadet, itikaf ve nöbetle koruma" çağrısında bulundu.