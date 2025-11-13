Hamas'tan Kundaklama Tepkisi: İsrail'in Irkçılığı Bir Kez Daha Ortaya Çıktı

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin kundaklanmasına tepki göstererek bu saldırının İsrail'in ırkçılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Hamas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabah saatlerinde Selfit kentindeki El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siyonist yerleşimci çetelerin Hacce Hamide Camisi'ni kundaklamasının, Müslümanların hassasiyetlerine ve ibadet özgürlüğüne karşı açık bir saldırı ve korkunç bir suç olduğu" ifade edildi.

Filistin topraklarında halkın ve kutsal değerlerin aleyhindeki Filistin topraklarını gasbeden terörist İsraillilerin işlediği suçların, İsrail hükümetinin tam teşekküllü desteği ve himayesiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Toprakları gasbeden İsraillilerin bu saldırılarının, işgal altındaki Filistin topraklarında mevcut durumu zorla kabul ettirmek ve Filistin'in kimliğini, tarihi gerçeklerini değiştirmek için sarfedilen umutsuz bir girişim şeklinde değerlendirildi.

Caminin kundaklanmasıyla, İsrail'in Filistin halkına, Müslümanların ve Hristiyanların kutsal değerlerine karşı sergilediği sadizm ve ırkçılığın düzeyini bir kez daha ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, kanun tanımayan, her türlü uluslararası yasa ve normların yanı sıra semavi dinlerin hukukunu ihlal eden İsrail'i engellemek için kararlı bir uluslararası harekete ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor; hırsızlık yapıyor.