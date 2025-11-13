Haberler

Hamas'tan Kundaklama Tepkisi: İsrail'in Irkçılığı Bir Kez Daha Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, Batı Şeria'daki bir caminin kundaklanmasının İsrail'in ırkçılığını gözler önüne serdiğini belirtti. Filistin topraklarını gasbeden İsrail'in, Müslümanların ibadet özgürlüğüne saldırdığı ifade edildi.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin kundaklanmasına tepki göstererek bu saldırının İsrail'in ırkçılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Hamas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabah saatlerinde Selfit kentindeki El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siyonist yerleşimci çetelerin Hacce Hamide Camisi'ni kundaklamasının, Müslümanların hassasiyetlerine ve ibadet özgürlüğüne karşı açık bir saldırı ve korkunç bir suç olduğu" ifade edildi.

Filistin topraklarında halkın ve kutsal değerlerin aleyhindeki Filistin topraklarını gasbeden terörist İsraillilerin işlediği suçların, İsrail hükümetinin tam teşekküllü desteği ve himayesiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Toprakları gasbeden İsraillilerin bu saldırılarının, işgal altındaki Filistin topraklarında mevcut durumu zorla kabul ettirmek ve Filistin'in kimliğini, tarihi gerçeklerini değiştirmek için sarfedilen umutsuz bir girişim şeklinde değerlendirildi.

Caminin kundaklanmasıyla, İsrail'in Filistin halkına, Müslümanların ve Hristiyanların kutsal değerlerine karşı sergilediği sadizm ve ırkçılığın düzeyini bir kez daha ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, kanun tanımayan, her türlü uluslararası yasa ve normların yanı sıra semavi dinlerin hukukunu ihlal eden İsrail'i engellemek için kararlı bir uluslararası harekete ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor; hırsızlık yapıyor.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu

Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Üniversite öğrencisi genç kız kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı! Yaşam savaşı veriyor
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.