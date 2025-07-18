Hamas'tan Kudüs ve Mescid-i Aksa İçin Seferberlik Çağrısı

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Hamas Hareketi, Kudüs'teki tüm Filistinlilere Mescid-i Aksa'da buluşma çağrısında bulundu. İlgili yetkili, İsrail'in saldırılarına karşı Aksa'nın kutsallığını savunmanın önemine vurgu yaptı.

Hamas Hareketi, Kudüs'te ve işgal altındaki diğer topraklarda yaşayan tüm Filistinlilere, Mescid-i Aksa'da bulunmak üzere seferber olmaları çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Harun Nasıreddin, Telegram sayfasından yaptığı çağrıda, İsrailli sivillerin saldırıları, tahribatları ve kirletmelerine karşı Aksa'nın kutsallığının savunulması gerektiğini kaydetti.

Yoğun bir şekilde Aksa'da bulunmanın ve namazların orada eda edilmesinin, işgal güçlerinin mekanı izole etme çabalarını kırmak anlamında önemli bir adım olduğunu belirten Nasıreddin, Filistin halkının kararlılığının işgalci İsrail'e karşı güçlü bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Nasıreddin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve komploları kabul edemeyiz. İşgalin kutsal mekanlarımıza yönelik dini ve Yahudileştirme savaşındaki yükselttiği kriz, onun sonunu ve topraklarımızdan silinmesini hızlandırmaktadır."

"Aksa'ya yönelik her saldırı, tüm milletin onuruna yapılmış bir saldırıdır." diyen Hamaslı yetkili, tüm İslam ümmetinin, Peygamberlerinin İsra yolculuğunun gerçekleştiği güzergah için öfkelenmesi ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
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