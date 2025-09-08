Hamas'tan Kudüs'teki Saldırıya Yanıt: 'Doğal Bir Tepki'

Hamas, Kudüs'te 5 İsraillinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı "işgalci İsrail'in suçlarına doğal bir yanıt" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Ramot kavşağında iki Filistinli direniş savaşçısının gerçekleştirdiği kahramanca ve eşsiz operasyonu selamlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu operasyon, işgalcilerin Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve yürüttüğü soykırım savaşına doğal bir yanıttır. Gazze Şehri'ni işgal edip yok etme ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlık planlarının cezasız kalmayacağına dair açık bir mesajdır." denildi.

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına yönelik saldırılarının, Filistinlilerin kararlılığını ve direniş iradesini zayıflatamayacağına işaret edilen açıklamada, " Kudüs'ün kalbinde düzenlenen bu eylem, işgalin güvenlik derinliğini hedef almış, devrimci gençliğimizin ve yiğit direnişimizin, işgalcilere ve faşist Siyonist saldırganlığa karşı mücadeleyi sürdürme kararlılığını teyit etmiştir." ifadesine yer verildi.

İsrail kentleri ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri zaman zaman ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan silahlı saldırılara sahne oluyor.

Filistinli gruplar bu saldırıları, Tel Aviv'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırıma ve Batı Şeria'daki saldırılarına "doğal bir tepki" olarak değerlendiriyor.

Filistin verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına paralel olarak, Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler en az bin 18 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 19 binden fazla kişiyi tutukladı.

İsrail, ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yürütüyor. Bu süreçte çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 64 bin 455 Filistinli yaşamını yitirdi, 162 bin 776 kişi yaralandı.

Bu süre zarfında 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 140'ı çocuk olmak üzere 393 Filistinli ise açlık nedeniyle hayatını kaybetti.???????