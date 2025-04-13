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Hamas'tan Kalıcı Ateşkes Açıklaması

Hamas'tan Kalıcı Ateşkes Açıklaması
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Hamas, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi yönündeki tekliflere olumlu baktıklarını bildirdi. Mısır'ın arabuluculuğunda, anlaşma için görüşmelere başlandı.

GAZZE, 13 Nisan (Xinhua) -- Hamas, kalıcı ateşkesi ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini sağlayacak her türlü ateşkes önerisine olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Hamas'tan cumartesi günü yapılan açıklamada söz konusu ateşkes teklifinin, Filistin halkının çektiği acıları sona erdirmesi ve ciddi bir rehine takası anlaşması içermesi gerektiği de ifade edildi.

Mısır'ın daveti üzerine cumartesi günü Kahire'ye giden Hamas heyetinin, anlaşmaya varılması ve Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması için devam eden girişimler çerçevesinde Katar ve Mısır'dan arabulucularla görüşmesi bekleniyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 18 Mart'ta Gazze Şeridi'nde yeniden başlattığı yoğun saldırılardan bu yana en az 1.563 Filistinli hayatını kaybederken, 4.004 kişi de yaralandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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