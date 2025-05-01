Hamas'tan İsviçre'ye Tepki: Taraflılık ve Haksızlık

Hamas, İsviçre'nin 15 Mayıs itibarıyla hareketi yasaklayacağını duyurması yönündeki kararını "İsrail lehine alınmış tehlikeli bir taraflılık" olarak nitelendirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tarihsel olarak tarafsızlığı ve uluslararası insani hukuka bağlılığıyla bilinen bir ülkeden böyle bir adımın gelmesi üzücüdür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kararın Filistin halkının haklı davası ve meşru direnişine karşı alınmış bir tutum olduğu belirtilerek, "Bu adımı, Gazze'de ABD desteğiyle soykırım uygulayan İsrail lehine alınmış tehlikeli bir taraflılık olarak görüyoruz." denildi.

Hamas, İsviçre başta olmak üzere uluslararası toplumun siyasi, insani ve ahlaki sorumlulukları gereği, "her gün uluslararası hukuku ihlal eden (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetini durdurmak için harekete geçmesi" gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, "Bu haksız ve gerekçesiz karardan geri dönülmesi, adaletten yana tavır alınması ve Filistin halkının meşru mücadelesine destek verilmesi" talep edildi.

İsviçre hükümeti, dün akşam yaptığı açıklamada, Aralık 2024'te parlamentoda kabul edilen yasa kapsamında Hamas'ın 15 Mayıs'tan itibaren ülkede yasaklanacağını duyurmuştu.

Kararın, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilişkili olduğu belirtilmişti. Hamas ise bu saldırının, Filistin halkına ve özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail ihlallerine karşılık verildiğini vurgulamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 400'e, yaralıların sayısının da 118 bin 14'e yükseldi.