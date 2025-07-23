Hamas'tan İsrail Ordusuna Saldırı: Zırhlı Araç İmha Edildi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 12 Temmuz'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusuna ait bir zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederek araç içindeki İsrail askerlerinin bazılarının öldürüldüğünü, bazılarının da yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları'nın, sosyal paylaşım platformu Telegram'da yaptığı açıklamada, Han Yunus'un kuzeyindeki Es-Satr el-Garbi bölgesinde yüksek patlayıcı özelliğe sahip bir varil bombasının, İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcısının yanında patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda personel taşıyıcının imha edildiği ve içindeki İsrail askerlerinin bazılarının öldüğü, bir kısmının da yaralandığı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıda ölen ve yaralanan askerleri tahliye etmek için bir helikopterin olay yerine iniş yaptığı ve tahliye operasyonunun birkaç saat sürdüğü ifade edildi.