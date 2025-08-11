Hamas'tan İsrail Ordusuna Saldırı: Ölü ve Yaralı Askerler Varsayıldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna düzenledikleri saldırılarda ölen ve yaralanan askerler olduğunu açıkladı.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Tuffah Mahallesi'nde İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktaya havan toplarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail askerlerinden bazılarının makineli tüfeklerle hedef alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda bir İsrail askerinin öldüğü birinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, güneydeki Refah kentinde de İsrail ordusunun kontrolünde tuttuğu bir noktaya kısa menzilli roketlerle saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.