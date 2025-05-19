Hamas'tan İsrail Maliye Bakanı Smotrich'e Soykırım Suçlaması

Hamas, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'de kalan nüfusu aç bırakma, bölgeyi yıkma ve halkı zorla göç ettirme yönündeki sözlerinin, "tam olarak bir soykırım suçu itirafı" anlamına geldiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in açıklamalarının açık bir şekilde önceden planlanmış bir soykırım suçunun işlendiğini ortaya koyduğunu ve bu durumun hesap vermeyi gerektirdiği ifade edildi.

Hamas, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesini bu ifadeleri belgelendirerek İsrailli yetkililer hakkında acilen soruşturma açmaya çağırdı.

İsrail Maliye Bakanı ve Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye asgari düzeyde insani yardım girişine izin vereceklerini söylemişti.

Smotrich, "Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor." diyerek Gazze Şeridi'nden Filistinlileri önce şeridin güneyine ardından üçüncü ülkelere göçe zorlayacaklarını "Nüfus, Gazze Şeridi'nin güneyine ve oradan da üçüncü ülkelere ulaşacak." sözleriyle ifade etmişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı, yardımların dağıtımını sağlayacak yeni mekanizma için ABD şirketinin birkaç gün içerisinde geleceğini, yardımların ulaşması için uluslararası talep geldiğini ve Filistinlilere sadece bir tabak yemek verileceğini söylemişti.

İsrail güvenlik kabinesi, 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle insani krizi derinleştirdiği Gazze'ye "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin verme" kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yardım dağıtımı için yeni mekanizma kurulacağını, en erken 24 Mayıs'a kadar eski yöntemle yardımların dağıtılacağını, İsrail ordusunun yardım dağıtımı yapılan noktalarda "kontrolü sağlayacağını" açıklamıştı.

Netanyahu, Gazze'nin tamamını "ele geçireceklerini" aktarmıştı.