Hamas'tan İsrail'in Zeytin Çiftçilerine Yönelik Saldırılara Sert Tepki

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinli zeytin çiftçilerine yönelik artan saldırılarını 'örgütlü terör' olarak nitelendirerek, bu eylemlerin topraklarını savunmaya çalışan Filistinlilere karşı sistematik bir terör politikası olduğunu vurguladı.

Hamas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli zeytin çiftçilerine yönelik artan saldırılarını "örgütlü terör" politikası olarak niteledi.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Hareketin yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, saldırıların "ilhak ve zorla göç ettirme planının bir parçası" olduğunu belirtti.

Şedid, "Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde özellikle zeytin hasadı döneminde artan bu vahşi saldırılar, toprağı, insanı ve yaşamın tüm unsurlarını hedef alan sistematik bir terör politikasıdır." ifadelerini kullandı.

Hamaslı yetkili, bu eylemlerin Gazze'deki soykırımın ardından Filistinlilere yönelik kapsamlı saldırıların bir uzantısı olduğunu, amacın "yerleşim alanlarını genişletmek, korku yaymak ve halkı topraklarından uzaklaştırmak" olduğunu vurguladı.

Şedid, Filistinlileri köy ve kasabalarında halk komitelerini güçlendirerek topraklarını savunmaya, insan hakları kuruluşlarını da "İsrailli yerleşimcilerin suçlarını belgeleyip işgalci devleti hesap vermeye zorlamaya" çağırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi; bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

Konsey Başkanı Muayyed Şaban, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle sezon başından bu yana yaklaşık 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini aktarmıştı.

Şaban, bu yılki zeytin sezonunu "on yılların en zor dönemi" olarak tanımlamış, İsrail'in "askeri bölge" ilanı politikasının da tarım arazilerini Filistinlilerden kopardığını vurgulamıştı.

Filistin Tarım Bakanlığına göre, zeytin sezonu ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor. Binlerce aile geçimini bu sektörden sağlıyor ancak Bakanlığın saha verileri, bu yılki üretimin normal seviyenin yalnızca yüzde 15'i civarında olduğunu ortaya koyuyor.

