Hamas: Batı Şeria'daki 19 yerleşim yerinin yasallaştırılması toprak hırsızlığıdır

Güncelleme:
Hamas, İsrail'in Batı Şeria'da 19 yeni yerleşimin yasallaştırılmasını toprak hırsızlığı ve zorla sömürgeci gerçeklerin dayatılması olarak nitelendirerek uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguladı.

Hamas, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yerleşimin yasallaştırılması talebini onaylamasının "toprak hırsızlığı ve zorla sömürgeci gerçeklerin dayatılması" anlamına geldiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim yerinin onaylandığını duyurmasının, ilhak ve Yahudileştirme projesinde tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kararın, Filistin topraklarını "sömürge ganimeti" olarak gören ve Batı Şeria üzerinde tam kontrol sağlamak için yerleşim gerçeğini yerleştirmeye çalışan hükümetin aşırılıkçı doğasını yansıttığı vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, yerleşimlerin onaylanması kararının ve daha önceki benzer kararların, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin her türlü yerleşim faaliyetini yasaklayan kararlarını açıkça ihlal ederek, toprak gasbı politikasının ve sömürgeci gerçekliklerin zorla dayatılmasının devamı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yerleşim yerlerinin genişlemesinin, "Filistin coğrafyasını yeniden şekillendirme, şehirleri ve köyleri birbirinden izole etme ve Batı Şeria'yı boşaltma projesinin bir parçası olarak halkın sessizce yerinden edilmesi yönündeki açık planları yansıttığı" uyarısında da bulunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dün akşamki kabine toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasını içeren bir plan sunmuştu.

İsrail kabinesinin onayladığı planda, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm bölgelerine dağıtılan yasa dışı yerleşimlerden bazılarının aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu, İsrail yasalarına göre de ruhsatsız sayılan kaçak yerleşimler olduğu, bazılarının ise yeni kurulacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
