Hamas: Kudüs'te yeni yerleşim birimi kurması İsrail'in uzun siciline işlenen yeni bir suç

Güncelleme:
Hamas, Doğu Kudüs'te 3 bin 600 konuttan oluşan yeni bir Yahudi yerleşim biriminin kurulmasını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirirken, bu kararın bölgede gerilimi artıracağını vurguladı.

Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 konuttan oluşan yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulması yönündeki kararı "uluslararası hukukun ihlalinde İsrail'in siciline işlenen yeni bir suç" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 konuttan oluşan yasa dışı yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurulması kararına tepki gösterildi.

İsrail'in aldığı kararın "bölgede gerilimi artıracağı" uyarısında bulunulan açıklamada, söz konusu kararın "uluslararası hukukun ihlalinde İsrail'in siciline işlenen yeni bir suç" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in yeni Yahudi yerleşim birimi kurma kararının Kudüs'ü Yahudileştirmeyi, kenti Filistin çevresinden koparmayı ve tarihi ile demografik yapısını değiştirmeyi hedefleyen sistematik bir politikanın parçası olduğu ifade edildi.

İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurma politikasının bölgede "gerginlik ve istikrarsızlığın temel kaynağı olduğuna" işaret edilen açıklamada, İsrail'in "sömürgeci adımların sahadaki tüm sonuçlarından" sorumlu tutulacağı vurgulandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 konuttan oluşan yasa dışı yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurulmasına yönelik planı onayladığı bildirilmişti.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Mişmar Yehuda, bölge üzerindeki kontrolü güçlendirme politikasının bir parçası olarak Kudüs'ü doğu tarafından koruyacak stratejik bir üs olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

