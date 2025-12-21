Haberler

Hamas: Batı Şeria'da 19 yerleşimin yasallaştırılması, ilhak politikasını pekiştiren yeni sömürgeci bir adımdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını 'sömürgeci bir adım' olarak nitelendirerek, bu durumun Filistin topraklarını yağmalamayı amaçladığını ifade etti.

Hamas, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını, "Filistin topraklarını yağmalamayı amaçlayan yeni bir sömürgeci adım" olarak nitelendirdi.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Harun Nasıreddin, İsrail nezdinde de kaçak kabul edilen Yahudi yerleşimlerinin yasallaştırılmasını öngören planın onaylanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Harun Nasıreddin, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, İsraillilerin Batı Şeria'da kaçak olarak inşa ettiği 19 yerleşimi yasallaştırmasının "sinsi ilhak politikasını pekiştiren, Filistin topraklarını yağmalamayı ve emrivaki yaparak Filistin halkının hukuki ve tarihi haklarını ellerinden almayı amaçlayan yeni sömürgeci bir adım" olduğunu ifade etti.

Nasıreddin, söz konusu plan ile yerleşimcilerin suç teşkil eden uygulamalarının, "İsrail'in Filistin halkını tehcir etmek için temel bir araç olarak kullandığı "yerleşimleri genişletme" konusundaki ısrarını gösterdiğini dile getirdi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarda yaşanan artışa da değinen Nasıreddin, bunun Kudüs'ü Yahudileştirme ve dini ve tarihi statüsünü değiştirme yönündeki sistematik bir politikanın parçası olduğunu aktardı.

Nasıreddin, Aksa'ya yönelik baskınlar ile yerleşim birimleri inşasının, Yahudileştirme ve saldırganlık politikasında madalyonun iki yüzünü temsil ettiğini kaydetti.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı Güvenlik Kabinesinde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde, Batı Şeria'nın tamamına dağılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim'in" yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Barcelona üst üste sekizinci kez kazandı

Bu takımı kim durduracak?
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü

Taraftarı kahreden haber! Yıldız isim Gaziantep FK maçında yok
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

Herkesi şaşırtan imza! Bursaspor, Süper Lig'in yıldızını transfer etti
title