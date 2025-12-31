Hamas: İsrail'in yardım kuruluşlarını yasaklaması tehlikeli bir tırmanış

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etme hamlesinin "tehlikeli bir tırmanış" ve "insani yardım çalışmalarının siyasallaştırılması girişimi" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail medyasında yer alan, işgalci İsrail hükümetinin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki onlarca uluslararası yardım kuruluşunun faaliyet lisanslarını iptal etme niyetine ilişkin haberler, tehlikeli bir tırmanıştır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in bu kararının uluslararası topluma ve insani yardım sistemine karşı açık bir saygısızlık olduğu, Tel Aviv'in insani yardım çalışmalarını siyasallaştırdığı ve bunu özellikle Gazze'deki insani felaketten muzdarip Filistin halkına karşı kullanmaya çalıştığı kaydedildi.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına seslenilen açıklamada, İsrail'in suç teşkil eden tutumunun kınaması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin söz konusu politikayı geri çekmesi ve insani yardımları bir silah olarak kullanmayı bırakması için Tel Aviv'e baskı yapılması talep edildi.

Açıklamada ayrıca, Netanyahu hükümetinin uygulamalarının uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Filistin halkının çektiği acıların sürmesi anlamına geldiği vurgulandı.

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıklamıştı.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım gönderemeyecek.