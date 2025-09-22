Hamas'tan İsrail'in Üniversite Baskınına Tepki

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir üniversiteye baskın düzenleyip öğrencileri tehdit etmesini, "artan halk öfkesi ve uyanan öğrenci şuuru karşısındaki İsrail'in iflası" olarak niteledi.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, İsrail ordusunun Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeyt Üniversitesine baskın düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Şedid, İsrail ordusunun üniversiteye düzenlediği baskının Batı Şeria'da gençlerin öncülük ettiği direniş dalgasını durdurmaya yönelik "çaresiz bir girişim" olduğunu ifade etti.

İsrail'in İslami kesime yönelik tehdidi ve üniversite öğrencilerini etkinliklerinden uzaklaştırma çabalarına değinen Şedid, İsrail'in girişimlerinin Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırım ve aç bırakma suçlarına karşı uyanan öğrenci bilinci ve artan halk öfkesi karşısındaki iflasını yansıttığının altını çizdi.

Şedid, işgal altındaki Batı Şeria'da İslami kesim ve üniversite öğrencilerinin fedakarlığın ve direnişin bir örneği olduğunu, İsrail'in Filistin davasını yok etme ve Filistinlileri yerinden etme planlarına karşı en ön safta durduklarını vurguladı.

Gazze'deki Filistinlilere destek olunması ve Filistin davasının İsrail'in tehlikeli planlarından korunmasının önemine değinen Şedid, işgal altındaki Batı Şeria'da öğrenci hareketliliğinin artırılması ve çeşitli halk faaliyetlerine katılım sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Birzeyt Üniversitesine düzenlediği baskında bir güvenlik görevlisini alıkoymuş, üniversitede öğrenci hareketlerinin eşyalarına zarar vermiş ve öğrencileri tehdit eden bildiriler asmıştı.