Hamas'tan İsrail'in Suikast Endişesi

İsrail basını, Hamas liderliğinin hareketin siyasi bürosundaki üst düzey isimlere yönelik İsrail'in suikast düzenleyebileceği endişeleri nedeniyle alarm seviyesini yükselttiğini iddia etti.

Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan Filistinli yetkililer, Hamas'ın hareketin üst düzey isimlerine yönelik İsrail'in suikast düzenleyebileceği endişesi taşıdığını öne sürdü.

Haberde, İsrail'in suikast düzenleyebileceği endişesiyle Hamas'ın üst düzey isimleri için alarm seviyesini yükselttiği ifade edildi.

Hamas'ın ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri serbest bırakmak için askeri operasyon yapabileceği "endişesi taşıdığı" aktarıldı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, 26 Temmuz'da yerel basına yaptığı açıklamada, Hamas yöneticilerine yönelik suikast düzenleyebilecekleri imasında bulunmuştu.

Cohen, "Hamas'a karşı eylem seçenekleri hem Gazze'de hem de Gazze dışında onaylandı. Hamas'la bağlantısı olan hiç kimse geceleri rahat uyuyamayacak." ifadesini kullanmıştı.