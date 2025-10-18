Hamas'tan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki: 'Ateşkes İhlali'

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de sivil bir aracı hedef alarak 7'si çocuk, 3'ü kadın 11 Filistinliyi öldürdüğü saldırının ateşkesin ihlali olduğunu belirterek, arabulucu ülkelere ateşkes anlaşmasına saygı göstermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Hamas'tan, İsrail ordusunun Gazze'de bir aracı hedef alarak 11 Filistinliyi öldürdüğü saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de evlerini kontrol etmeye çalışan Ebu Şaban ailesine ait aracı tank mermisiyle hedef alarak, "bir katliam gerçekleştirdiği" saldırıda 7'si çocuk ve 3'ü kadın 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun savunmasız sivilleri hiçbir gerekçe olmadan hedef alma niyetinde olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Siyonist düşman, ateşkes anlaşmasında belirtilen tüm yükümlülükleri açıkça ihlal ederek halkımıza yönelik saldırılarını ve suçlarını sürdürüyor. Bu da onların saldırgan niyetini doğruluyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırının İsrail'in uzun katliam ve ihlal siciline bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada, Filistin halkının, insani değerleri ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in doğrudan hedefi olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ateşkese arabulucu ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'in ihlallerini takip etme ile İsrail'in ateşkes anlaşmasına saygı göstermesinin ve Filistinlileri hedef almayı bırakmasının sağlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum, insan hakları ve hukuk kuruluşlarına, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş ve soykırım suçlarını durdurması için baskı yapma, İsrailli liderlerin insanlığa karşı işlenen suçlar dolayısıyla hesap vermesini sağlama çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesinde "sarı hattı" geçen sivil bir aracı hiçbir uyarı yapmadan hedef alarak 11 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.