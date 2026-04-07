Hamas: İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatması insanlığa karşı suçtur

Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak hasta ve yaralıların geçişini engellemesini insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. BM ve uluslararası toplumdan etkin müdahale çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak hasta ve yaralıların geçişini engellemesinin, insanlığa karşı suç olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki yaralı ve hastaların yurt dışında tedavi olmak amacıyla bölgeden çıkış için kullandığı Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail'in boş bahanelerle sınır kapısını kapatarak hasta ve yaralıların geçişini engellemesi, insanlığa karşı işlenen yeni bir suçtur. Dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku yok sayarak Filistin halkını hedef alan faşist yaklaşımı yansıtmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in günlük ihlallerinin ateşkesten cayma isteğini gösterdiği belirtilen açıklamada, garantörlerin İsrail'i ateşkese uymaya zorlaması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, İsrail'in ateşkes maddelerine uymasını sağlamak için etkin şekilde harekete geçmesi istendi.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Tepkiler üzerine Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmiş, dün tekrar kapatılmıştı.

İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası Gazze Şeridi'ni açlık, su ve tıbbi malzeme yetersizliğinin yaşandığı derin bir insani krize sürüklerken yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı ise tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

BM, ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı, karar verildi
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz

Tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur

Siyasete kısa bir mola! Amedspor için söyledikleri çok konuşulur