Hamas'tan İsrail'in 'İnsani Yardım' Saldırısına Tepki

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "ölüm tuzağı" olarak kullanılan İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinin yakınlarında düzenlediği saldırıda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın batısında ve Gazze kentinin güneyinde iki yardım dağıtım merkezinin yakınında insani yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açtı.

Saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bunun insani yardım kılıfı altında tekrarlanan organize bir cinayet olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezleri, İsrail işgal güçleri ve bazı ABD güvenlik şirketleri tarafından işletilen sistematik ölüm tuzaklarına dönmüş durumda. Açlıkla boğuşan insanlar, savaş suçu işlenerek ateşli silahla hedef alınması için tamamen askeri kontrol altındaki tampon bölgelere çekiliyor."

Hamas, şüpheli askeri yardım dağıtım merkezlerindeki operasyonların durdurulmasını, bölgede yardımların ulaştırılmasında meşru ve tarafsız kurum olarak sadece Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşlara itimat edilmesini istedi.

Hamas ayrıca Filistin halkına karşı 20 aydan uzun süredir devam eden "soykırım ve savaş suçlarının" insanlığın alnında bir leke olarak kalacağını vurguladı.

Gazze Şeridi'nde son saatlerde sivillerin kaldığı bölgeleri ve meskun evleri hedef alan bombalı saldırılar düzenlendiğine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Hamas, İsrail'in işlediği suçlarla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma başlatılması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer sorumluların yargılanmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile uluslararası topluma, soykırım suçlarının durdurulması ve Gazze'deki ablukanın kırılması için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında açlıkla boğuşan ve gıda almak isteyen Filistinlilere 27 Mayıs-8 Haziran'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e, yaralıların sayısının 736'ya yükseldiğini bildirmişti.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.