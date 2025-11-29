Haberler

Hamas'tan İsrail'in İbrahim Camisi'ne El Koyma Kararına Tepki

Hamas, İsrail'in El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin iç avlusuna el koyma kararını, caminin kutsiyetine yönelik bir saldırı ve sistematik bir Yahudileştirme politikası olarak nitelendirdi. Filistinlilere, kutsal mekanları koruma çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin iç avlusuna el koyma kararının caminin tamamına el koymaya dönük sistematik bir politikanın parçası olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail'in birkaç gün önce aldığı İbrahim Camisi'nin iç avlusuna el koyma kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, mekanın (cami) kutsiyeti ve dini statüsüne yapılmış bu saldırının İsrail'in kutsal mekanları Yahudileştirme ve İslami kimliğini değiştirme planının bir parçası olduğu kaydedildi.

Caminin etrafının uzun yıllardır etnik temizlik projelerine hizmet eden "yerleşimlerle" dolduğuna ve Müslümanlara yönelik baskının dozunun arttığına değinilen açıklamada, alınan bu kararın ise caminin tamamına el koymaya dönük sistematik bir politikanın parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Filistin halkının bu kararı ve yeni hamleyi kabul etmeyerek her şekilde kutsal mekanları korumaya devam edeceği kaydedilerek, El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın diğer kentlerinde yaşayan Filistinlilere Harem-i İbrahim Camisi'ne giderek İsrail'in "Yahudileştirme" planlarına karşı koyma çağrısı yapıldı.

Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne dün AA muhabirine, İsrail'in birkaç gün önce İbrahim Camii'nin iç avlusunu ele geçirme kararını kendilerine ilettiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

