Hamas'tan İsrail'in Gözaltı Baskınlarına Tepki

Hamas, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını artırarak Filistinlileri gözaltına almasının "işgalcilerin yaşadığı panik ve kargaşa durumunu yansıttığını" belirtti.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, İsrail ordusunun Nablus'ta aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Şedid, "İşgalci İsrail güçlerinin bu sabah Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yoğunlaştırdıkları ve artan çılgınca gözaltı hamleleri işgalcilerin yaşadığı panik ve kargaşa durumunu yansıtıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in aralarında gazeteciler, serbest bırakılan Filistinliler, akademisyenler ve siyasilerin de bulunduğu birçok kişiyi gözaltına aldığını hatırlatan Şedid, bunun İsrail'in Filistinlilerin iradesini kırmak ve toplumsal yapıyı zayıflatmak amacıyla uyguladığı sistematik baskı politikasını ortaya koyduğunu kaydetti.

Şedid, İsrail'in uygulamalarının Filistin halkının direniş ve kararlılığını kıramayacağının altını çizerek, aksine Filistinlilerin öfkesini, ulusal haklarına bağlılığını ve Batı Şeria'nın ilhak ve yerinden etme yoluyla kontrol altına alınmasına yönelik her türlü girişimi reddetmesini artıracağını belirtti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın yalnızca Nablus kenti ve çevresine düzenlediği baskında 2'si gazeteci 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.